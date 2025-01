Sport.quotidiano.net - Milan, serve sempre la rimonta. Conceiçao riparte da San Siro. Esame Cagliari dopo il trionfo

La Supercoppa è già finita nell’album dei ricordi. Sigaro e balletto compresi. Sergioha tutta l’aria, ma soprattutto la sostanza, dell’hombre vertical, etichetta appiccicatagli sulla schiena già in passato, figurarsi adesso che in una settimana si è pronti-via messo sulla scrivania un titolo, battendo inJuventus e Inter. Ma laè appena iniziata per il portoghese. Che ha capito alla svelta l’antifona. E chiarisce: "La Supercoppa ci ha fatto godere, ma la pancia piena qui non va bene. Questo club ha vinto 19 scudetti e 7 Champions, per esempio. E oggi il primo posto in campionato è distante 17 punti: dobbiamo almeno entrare nelle prime quattro". Niente fronzoli, dritto per dritto, sul fil rouge di un cambiamento che tocca anche la rifinitura, fatta a Sane non aello, sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic.