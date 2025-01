Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Klein vetta nelle moto, Botteril inizia bene nelle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02– La carovana si avvicina alle fasi conclusive ma gli ultimi rilevamenti sono ancora al km 233. Al comando c’ècon 1:07 su Santolino e 1:59 su Brabec. Quarto Ebster a 2:23, quinto Cornejo Florimo a 2:57.9.40– Il sudafricanol, partito per 38°, si inserisce davanti a tutti dopo 39 km con 23? di vantaggio su De Mevius, 30? su Al Rajhi, 31? su Lategan e 40? su Al-Attiyah. Nel frattempo, al rilavemento del km 140, De Mevius detta il passo con un margine di 2’07” su Al Rajhi e 2’08” su Lategan. Da segnalare il ritiro del francese Chicherit (decimo nella generale) per un incidente al 16° chilometro della speciale, mentre il brasiliano Moraes (quinto nella) si è fermato a lungo dopo 17 km per un presunto problema meccanico alla sua Toyota Hilux.