Jennifer Garner in lacrime: "Ho perso un'amica negli incendi di Los Angeles"

Non è un momento facile per gli abitanti di Los, da giorni sotto il cocente assedio diche non smettono di bruciare ogni cosa. Case, attività, tutto distrutto. Anche alcune vite, purtroppo., intervistata da una giornalista di MSNBC, non è riuscita a trattenere leraccontando di come abbia dovuto dire addio a una sua cara amica, morta nel tragico rogo di Palisades.Lediper l’amica morta nell’oCome moltissime star del cinema, anchevive a Lose in questi giorni sta vivendo la drammatica situazione di cui le cronache stanno documentando. Roghi inarrestabili che divampano distruggendo tutto ciò che incontrano, anche le abitazioni. Tragedie come questa ci ricordano che tutti siamo uguali, in fondo: puoi avere la fama e il successo, ma il destino può essere inesorabile.