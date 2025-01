Bergamonews.it - Clusone introduce la tassa di soggiorno per investire sul turismo

Il Comune diladi, contributi che l’amministrazione comunale del capoluogo baradello investirà poi per rivitalizzare il centro storico.A partire del mese di marzo 2025 sarà introdotta unadiper coloro che usufruiranno delle strutture ricettive. Secondo una stima in base alle presenze turistiche registrate negli scorsi anni, l’importo totale ricavato dall’introduzione delladiammonterebbe a circa 30mila euro a fronte di una quota singola di 1,50 euro a pernottamento. Sono previste esenzioni per i minori di 14 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, e tariffe agevolate per gruppi scolastici e ritiri sportivi.