Sport.quotidiano.net - Brescia sogna un primo posto storico. Poeta: "Godiamoci questa grande chance"

Leggi su Sport.quotidiano.net

In palio c’è il titolo d’inverno, la testa di serie più alta nella prossima Frecciarossa Final Eight 2025. Quella cheha vinto due anni fa prima di uscire subito con Napoli nell’ultima edizione. La stagione della squadra del Cidneo, e anche di Trento, si definisce moltosera, alle ore 20, al Palaleonessa. Nessuno è partito per alzare la coppa più importante a giugno, ma il primato del girone di andata merita il massimo spazio. E-Trento sia, per l’ultima di andata. Entrambe sconfitte nell’ultima gara, entrambe a quota 22 in classifica. La vincente sarà campionessa d’inverno, la perdente potrebbe anche essere risucchiata più in basso da Bologna e Trapani.sarà la gara numero 18 tra le squadre. Trento è avanti nel totale per 12-5 e per 6-2 nelle sfide giocate a