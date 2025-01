Tg24.sky.it - A Roma il corteo per chiedere giustizia per Ramy: cariche della polizia e bombe carta

Leggi su Tg24.sky.it

Nel corsomanifestazione "e verità pere Fares" nel quartiere di San Lorenzo asono state lanciate contro i poliziottiad alto potenziale e una di queste ha infranto il vetro blindato di un mezzo del Reparto Mobile. I manifestanti sono scesi in piazza oggi per prendere parte ai cortei organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano in memoria del 19enneElgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. Ieri la Procura di Milano, dopo l'acquisizione dei video pubblicati dai media, ha deciso non modificare i capi di imputazione contestati nell'inchiesta sulla morte di, tra cui l'omicidio stradale per cui sono indagati il carabiniere che guidava l'ultima macchina inseguitrice e l'amico del 19enne, Fares Bouzidi.