Terzo mandato De Luca non si arrende e accusa il Governo | Ha paura degli elettori

Leggi su Ildenaro.it

Dice che “andiamo avanti”, che “la mia posizione non cambia di una virgola e non cambiera’ di una virgola”, e poiildi avere “calpestato in modo vergognoso il principio costituzionale la legge e’ uguale per tutti” per semplice “e di De”. Dopo la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge sulvarata a novembre dal Consiglio regionale campano, Vincenzo De, presidente della Regione Campania, va al contrattacco e lo fa nel corso di una conferenza stampa convocato in mattinata a Palazzo Santa Lucia. Bolla subito la decisione delcome “contra personam”: ci sono state altre Regioni, e’ il ragionamento, che «hanno adottato leggi sule “ilnazionale non ha avuto nulla da eccepire”.