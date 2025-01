.com - Terza Categoria / Il programma della tredicesima giornata

Leggi su .com

L’Urbanitas Apiro a Filottrano per mantenere la vetta, l’Albacina nel derby di Fabriano segue a breve distanza, il Maiolati Pianello vuole tornare a vincere e Largo Europa-Real Sassoferrato è uno scontro dentro-fuori per la lotta ai vertici; nel girone E l’AC Appignano fa ricorso per la sconfitta a tavolino contro l’AbbadienseVALLESINA, 10 gennaio 2025 – Secondo turno del 2025 per il campionato di, che in questo fine settimana vedrà disputarsi la sua. Manca poco alla fine del girone d’andata, e le 15 squadre del girone C sono chiamate a dare risposte positive sul campo, in una fase crucialestagione che può dire molto sui possibili obiettivi e programmi futuri di tutte le compagini.Dura trasferta per la capolista Urbanitas Apiro, ospite nell’anticipo del venerdì sera al San Giobbe di Filottrano contro l’Atletico 2008 per confermare il primo posto in solitaria ed cercare di allontanare tutte le inseguitrici, mentre i gialloblu puntano ad un posto tra le prime cinque.