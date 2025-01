Superman | David Corenswet è l’Uomo d’Acciaio del DCU in una nuova foto del film

Leggi su Cinefilos.it

del DCU in unadelIl primo trailer diha battuto i record della Warner Bros. e della DC e grazie a USA Today, oggi è stato rivelato un nuovo scatto dinei panni deldel DCU. L’immagine non offre poi molti nuovi dettagli, essendo un primo piano di. Si può però dare un’occhiata alla parte alta del costume, al collo e all’attaccatura del mantello. Oltre naturalmente al volto di, che lascia trasparire tutta la semplicità e la bontà di un personaggio pronto a sacrificarsi per il suo pianeta adottivo. Qui di seguito, ecco il post dove poter vedere l’immagine. View this post on InstagramA post shared by Fandango (@fandango)CORRELATE: 17 personaggi e Easter Eggs nel trailer deldi James Gunn: le 5 maggiori rivelazioni del trailer delDC James Gunn svela l’attuale durata delJames Gunn svela se ilavrà scene post-credits: James Gunn condivide nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Lois e Clark, tutto quello che sappiamo suldi James Gunn, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis.