Servizi, dopo l'addio di Belloni manca una donna ai vertici: le pillole del giorno

Al posto di Elisabettaalla guida del Dis ora c’è Vittorio Rizzi, nipote dell’indimenticato ex capo della Polizia Vincenzo Parisi. «Se ricordi gli occhi di Vincenzo, quelli di Vittorio sono identici, lo sguardo è lo stesso», racconta un vecchio investigatore. Fatto sta che ora aideinon c’è più una, e nasce una questione di genere. Si tratta di un problema «che dovrà essere risolto presto», si ripete nei corridoi. Tra i nomi in ascesa c’è anche quello di Nunzia Ciardi, attuale vicedirettrice dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale, già a capo della Polizia Postale.Nunzia Ciardi (Imagoeconomica).Calandra, nuova puntata sulle carceriÈ un fiume in piena. Raffaella Calandra sul Il Sole 24 Ore pubblica un’altra puntata del suo impietoso tour nelle carceri italiane.