Dilei.it - Laura Efrikian e Alda D’Eusanio truffate, il racconto a La Volta Buona: “Ho perso 357mila euro”

Leggi su Dilei.it

A Laè stato affrontato il tema delicato delle truffe, digitali, telefoniche e non solo. In studio presenti anche, che hanno raccontato la propria esperienza. Storie difficili da condividere e molto differenti tra loro. Alla prima il tutto è costato infatti 5.000. Alla seconda, invece, bentruffataI truffatori che hanno preso di miraavevano studiato attentamente la sua famiglia. L’obiettivo era quello di risultare il più fedeli possibile nell’interpretazione. È l’espressione giusta, dal momento che hanno recitato al telefono la parte di suo nipote Jacopo. Hanno sfruttato la sua voce, probabilmente riprodotta tramite intelligenza artificiale, per chiederle ben 50mila.“Mi ha detto che c’era un grave problema e che il padre (Marco Morandi, ndr) aveva comprato delle cose e che non era riuscito a pagarle.