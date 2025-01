Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo ‘Dentro’ sulle violenze tra le mura domestiche

, 10 gennaio 2025 – Uno spaccatocelate dalle, di e con Giuliana Musso, premio Ipazia Miglior attrice 2023. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio alle 21.00 sarà inper la prima volta in Toscana al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso) “Dentro. Una storia vera, se volete”, nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, realtà milanese che fa del Florida la sua sede operativa in Toscana, con la direzione creativa di Gianluca Balestra. Tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine – un teatro che si colloca al confine col giornalismo d’inchiesta, tra indagine e poesia – in questo lavoro prodotto da La Corte Ospitale Musso riporta l’incontro con una donna e col suo segreto: una verità chiusa dentro ai corpi che lotta per uscire allo scoperto.