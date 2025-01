Quotidiano.net - Feng Shui, pulire casa a gennaio per creare armonia e accogliere il nuovo

Leggi su Quotidiano.net

In molte culture le pulizie dirappresentano un momento simbolico per rinnovare gli spazi abitativi e iniziare ilanno con energia e, una tradizione simile a quella delle pulizie di primavera. La visione delNel contesto del, però,a fondo assume un significato ancora più particolare: diventano un vero e proprio rituale per liberarsi delle energie stagnanti dell’anno appena trascorso enuove possibilità. Ilè un’antica disciplina cinese che si occupa di armonizzare gli spazi abitativi e lavorativi con le energie della natura, al fine di favorire il benessere, la prosperità e l’equilibrio. Secondo questo approccio, eliminare la polvere sui mobili e fare ordine tra le pareti domestiche aiuta a spazzare via il vecchio per fare posto al