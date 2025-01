Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona ha annunciato l’uscita di un libro su Ilary Blasi e Francesco Totti: ”Ho deciso di raccontarvi tutto quello che vi ho mai detto”

L’ex Re dei Paparazziha appenasul suo profilo Instagramdel suo nuovoedito Edizioni Piemme. Il volume parlerà del chiacchierato divorzio frae parlerà anche di Cristiano Iovino., esce ilsuwww.edizpiemme.itL’annuncio diè arrivato oggi, 10 gennaio, sul suo profilo Instagram; l’ex Re dei Paparazzi hadel suo nuovoedito Edizioni Piemme dal titolo La grande menzogna– IOVINO – FEDEZ E IL GRANDE CLUB DELLA COMUNICAZIONE. Il personal trainer Cristiano Iovino è diventato noto al pubblico per via della presunta relazione con lache, tuttavia,ha sempre negato. Nelin questionerivelerà alcuni dettagli non noti al pubblico; l’ex Re dei Paparazzi ha promesso di dire ai suoi fan tutta la verità.