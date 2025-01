Oasport.it - Darren Cahill: “Sinner si è preparato molto bene, lavora per trovare sempre nuove soluzioni”

Janniksi è imposto anche nella seconda esibizione dell’Opening Week degli Australian Open 2025. La kermesse creata dagli organizzatori dell’Happy Slam è stata l’occasione per il n.1 del mondo di togliersi un po’ di ruggine, dopo la preparazione off-season. L’altoatesino ha deciso di non disputare alcun match ufficiale, come l’anno passato, dando priorità agli allenamenti.E così, sotto gli occhi di, è arrivato anche il successo contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.11 del mondo) col punteggio di 6-3 7-6 (5). Il coach australiano, ai microfoni di Andrea Petkovic, ha commentato nel corso del match il lavoro svolto a Dubai e il suo avvicinamento al Major: “Sonosoddisfatto per come si è allenato. È tornato a casa per Natale ed è qui da sette giorni. Sta colpendola palla, sta dormendo meglio e si è abituato al fuso.