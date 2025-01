Dilei.it - Dalla strada al palco, anticipazioni 10 gennaio: ospiti Fiorella Mannoia e Al Bano

altorna con una nuova edizione e due grandi novità. La prima è che è il talent è stato promosso alla prima serata di Rai 1 e la seconda, come già anticipato nelle scorse settimane, è lei: Bianca Guaccero che affianca Nek alla conduzione. Reducevittoria a Ballando con le Stelle, per la Guaccero inizia una nuova avventura televisiva, in attesa del PrimaFestival in programma il prossimo febbraio in concomitanza con Sanremo 2025.aldella prima puntataTutto è pronto per la prima puntata dial, in onda venerdì 10su Rai 1 a partire dalle 21.30. Un talent particolare quello in programma stasera, che nasce con l’obiettivo di dare visibilità e lustro agli artisti di, esaltando la loro arte in tutte le sue forme: musicisti, acrobati, ballerini e non solo, pronti a dar vita a un totale di cinque serate all’insegna dello spettacolo e dell’allegria.