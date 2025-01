Consumi italiani in flessione a novembre - 06% rispetto ad ottobre Si salva solo la grande distribuzione

Ilfattoquotidiano.it - Consumi italiani in flessione a novembre (- 0,6% rispetto ad ottobre). Si salva solo la grande distribuzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ennesimadeiitaliane, lo scorso. L’Istat segnala come le vendite al dettaglio siano scese in un mese, sia in valore (-0,4%), sia in quantità (- 0,6%).allo stesso mese del 2023 si è comprato lo 0,2% in meno ma l’inflazione ha fatto sì che la spesa crescesse dell’1,1%.Insono diminuiti sia gli acquisti di alimentari sia quelli di altri tipi di prodotto.all’anno prima il calo, in valore, più marcato riguarda telefonia e informatica (- 2,8%), seguito da quelli di calzature (- 2,7%), libri e giornali (- 1,6%), farmaceutica (- 0,9%), mobili, articoli tessili e abbigliamento (- 0,6%). Gli incrementi più forti sono invece quelle di profumi e prodotti per la cura della persona (+ 4,1%), abbigliamento (+ 1,9%) ed elettrodomestici (+ 0,5%).Si è comprato di più negli ipermercati (+ 4,5% in valore, quindi con dato maggiorato dall’inflazione, su base annua), nei supermercati (+ 3,9%) e discount (+ 4,4%).