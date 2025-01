Liberoquotidiano.it - "Condizioni gravissime", Oliviero Toscani ricoverato a Cecina: due anni fa la diagnosi sulla rara malattia incurabile

Ledi salute disi sono aggravate, secondo le indiscrezioni che trapelano in modo drammatico. L'82enne fotografo di fama internazionale è statoquesta mattina, venerdì 10 gennaio, al pronto soccorso dell'ospedale di, in provincia di Livorno.vive nella vicina Casale Marittimo, in provincia di Pisa, e da tempo convive con una grave: l'amiloidosi, una patologia. Larisale a duefa, ma fu lo stessoa parlarne pubblicamente solo nell'agosto scorso, in un'intervista al Corriere della Sera. In quell'occasione aveva descritto la natura debilitante dellae il suo impattovita quotidiana: "Le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo e si muore. Non c'è cura — spiegava—.