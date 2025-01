Metropolitanmagazine.it - Ci sono Snoop Dogg, Dr Dre, Sting, Baustelle tra i nuovi singoli del 10 gennaio

Si apre un weekend dominato dai protagonisti della musica italiana, che lanciano nell’AirPlay radiofonico e nella piattaforme musicali i loro: inoltre oggi 10i riflettoripuntati anche su tre pesi massimi del panorama internazionale, Dr Dre e, che propongono il singolo nel quale convergono rock e rap, Another Part Of Me., Dr Dre,– Another Part Of Me: Nel singolo, secondo estratto da Missionary, Dr Dre campiona l’iconico riff di chitarra della hit dei The Police Message In A Bottle (1979) mescolandolo a ritmi più moderni, mentrealterna il suo inconfondibile flow allerità reggae-rock dicreando una perfetta alchimia. Due mondi diversi, quello die quello die Dr Dre, pronti però ad incontrarsi e a dare vita a una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre.