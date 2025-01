Biathlon risultati e classifica sprint maschile | tripletta francese a Oberhof male gli italiani

Leggi su Sportface.it

Storicanelladi, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. Sulle nevi tedesche vince Quentin Fillon Maillet (23’36?2) grazie al doppio zero al poligono e a una grande prestazione sugli sci. I francesi, oltre a sparare alla grande, hanno ottimi materiali sotto ai loro piedi (cinque nei primi dieci). Completano il tris (prima volta nella storia della Francia in una) Fabien Claude, anche lui con il doppio zero, secondo a 14?9, ed Emilien Jacquelin, terzo a 22?1, che si toglie dalla volata finale con un errore nella serie in piedi. Beffa per l’ucraino Dmytro Pidruchnyi, quarto a 28?8, che trova un incredibile doppio zero che però non basta per centrare quello che sarebbe stato un podio memorabile. Norvegia in enorme difficoltà al poligono.