Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 9/01/25

Laodierna didev’essere necessariamente frutto di un’allucinazione collettiva, altrimenti non si spiega.Una specie di esperimento sociale stile Arancia Meccanica dove ci hanno presi e legati davanti ad un televisore sul quale passavano immagini totalmente surreali per testare la nostra reazione al più sfacciato dei doppiopesismi. Dev’essere così per forza, su.Perché è vero che negli anni abbiamo visto letteralmente DI TUTTO in quello studio, da gente che giurava il falso su parenti defunti a chi diceva di essere lì per trovare l’amore e poi teneva il fidanzato nascosto nell’armadio, però che neppure un mese fa abbiano cacciato a pedatenelcul* un tronista solo perché era andato in discoteca senza avvisare la redazione, prendendolo a pernacchioni e incitando le sue corteggiatrici a lasciarlo con un pugno di mosche, mentre ora dopo aver saputo tutto quello che ha combinato Michele Longobardi la buttino totally in caciara prendendola addirittura a ridere perché “vabbè, dai, però è simpatico!” mi pare troppo anche per loro, dai.