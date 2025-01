Calciomercato.it - Okafor al Lipsia: passi avanti verso la chiusura, la posizione del Milan

Le ultime notizie relative all’attaccante svizzero che può presto volarela Germania. L’addio al Diavolo è sempre più vicinoIl via libera non è ancora arrivato, ma c’è grande fiducia che accada a breve: Noahsi appresta a diventare il primo calciatore ceduto dalin questa sessione di calciomercato.al: ladella(LaPresse) – Calciomercato.itLo svizzero ha aperto al trasferimento al, trovando un accordo di massima sullo stipendio. Il Diavolo, invece, non ha ancora dato il via libera alla partenza del calciatore, che nel frattempo è tornato ad allenarsi in gruppo. L’affare, però, vede ormai il traguardo, in prestito con diritto di riscatto ad una cifra vicina ai quattordici milioni di euro. Sarà cosìa far spazio al colpo in attacco, con Marcus Rasfhord che continua ad essere il nome in cima alla lista.