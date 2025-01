Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 16-25, le campionesse del mondo dominano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Muro vincente di Lubian.SECONDO SET20.23set dominato da parte diche ha preso il largo dall’8-8 in poi grazie ad un ottimo turno al servizio di Eckl coadiuvato da alcuni errori delle croate.25-16 Pallonetto vincente di Zhu che chiude ilset così come l’aveva aperto.24-16 Scappa in lunghezza la battuta di Papac.23-16 Termina di poco largo l’attacco in parallela di Adigwe.23-15 Muro vincente delle croate sulla fast di Eckl. Il pallone ha preso una traiettoria strana mettendo fuori gioco Bardaro.23-14 Si riscatta Grabic con un buona diagonale stretta sulla mano esterna del muro.23-13 Il challenge conferma che non c’è stato alcun tocco a muro da parte di Adigwe.Challenge richiesto dal.23-13 L’attacco di Grabic termina lungo.