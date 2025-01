Spazionapoli.it - Kvaratskhelia verso l’addio a gennaio, il PSG prepara l’offerta ufficiale: le cifre della cessione

Ultimissime Napoli – Khvichapotrebbe realmente lasciare il club a, il PSGun’offertalampo:e dettagliArrivano ultimissime Napoli che hanno del clamoroso in merito al futuro di Khvicha. L’attaccante georgiano potrebbe realmente lasciare il club a, con il Paris Saint Germain che starebbendo un’offertaper strappare il giocatore in questi giorni.Una notizia che avevamo riportato questa mattina, citando l’articolo su Il Roma da parte di Salvatore Caiazza e confermata in queste ore anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri account social.di Kvara non è più un’utopia e con il passaregiornata si sono intensificate le voci di una partenza immediata.al PSG, pronta: ipotesi Skriniar come contropartitaSu Radio CRC è intervenuto proprio Salvatore Caiazza, che per primo ha lanciato questa bomba di mercato in mattinata.