Busitalia Campania, domani sciopero di 4 ore: possibili disagi per il trasporto pubblico

Annunciato unodi 4 ore da, previsto per, venerdì 10 gennaio. L'agitazione, proclamata dall'Organizzazione Sindacale Confail-Faisa, interesserà il servizio dilocale dalle ore 9:00 alle 13:00.Servizi garantitiLa società ha chiarito che saranno assicurati i collegamenti nella fascia di garanzia compresa tra le 6:30 e le 9:00. Inoltre, le corse in partenza prima delle 9:00 completeranno regolarmente il loro tragitto fino al capolinea.Tuttavia, al di fuori di queste fasce orarie, potrebbero verificarsiper i passeggeri. Si consiglia agli utenti di pianificare i propri spostamenti in base agli orari di garanzia comunicati.