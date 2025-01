Lanazione.it - Servizio civile: uscito il nuovo bando

Arezzo, 8 gennaio 2025 –Scade il 18 febbraio ildeluniversale “Inclusiva- mente 2025 – Percorsi educativi per bambini e adolescenti”. Si tratta di un progetto Anci a cui ha aderito il Comune di Bibbiena per dare Continuità ad alcuni servizi a carattere sociale. Ci sono due posti disponibili ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e 28 anni. I vincitori delsaranno impiegati nel settore educazione ed animazione socio- educativa e si occuperanno di attività post-scuola e tutoraggio scolastico. In particolare accompagnamento di alunni e alunne nello scuolabus, accompagnamento alunni e alunne con disabilità oltre che offrire supporto all’ufficio dei servizi socio-educativi del Comune. Il progetto ha una durata di 12 mesi, strutturato per 25 ore settimanali su 5 giorni ed una paga di 507, 30 euro al mese.