Nuovo anno, nuovi scioperi: il 10, il 25 e il 31 gennaio giornate nere per metrò, bus e tram a Milano e in Lombardia

, 82025 – Si prospetta un altro mese nero del trasporto pubblico ae in. Se il “benvenuto” delai pendolari verrà dato questo venerdì 10, per appena 4 ore al mattino, è solo per scaldare i motori al calendario diin programma per. Sono infatti 54 gliin programma per questo mese di2025. Il calendario è quello ufficiale della Commissione di garanzia. Le date da segnare per chi userà inil trasporto pubblico locale – in primis Atm e Trenord – sono oltre al 10, il 25. Per il 10i treni sono a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi) – dalle 21 del 9alle 20.59 del 10 – e che quindi renderà difficile la circolazione dei treni non solo a livello nazionale, ma anche sulla rete regionale lombarda gestita da Fs; mentre il trasporto pubblico farà i conti con lo sciopero nazionale di quattro ore, ae nei territori dell’hinterland serviti dalla rete Atm (compres la funicolare di Brunate a Como) dalle 8,45 alle 12,45.