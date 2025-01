Anteprima24.it - Milan Futuro interessato a Davide Lamesta, ma il talentuoso 2000 non si muove dal Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoPer ora siamo nell’ambito del fantamercato, ma sarebbe emerso come riporta calciomercato.com un interessamento delper, pezzo pregiato dello scorso mercato estivo del Benevento giunto neldopo una stagione da stropicciarsi gli occhi al Rimini. Anche in maglia giallorossa ilclassesta confermando tutto il suo valore e appare assolutamente impossibile chepossa lasciare la squadra di Auteri, neanche in presenza di una offerta importante perché il suo valore è solo destinato a salire. L’esterno d’attacco della Strega fino ad ora ha messo a segno 7 gol servendo anche 8 assist nelle 23 presenze collezionate all’ombra della Dormiente ed è un cardine della squadra giallorossa. Ildi mister Bonera, squadra B della compagine rossonera al suo debutto in Serie C, naviga in cattive acque occupando il diciottesimo posto nel girone B e in questa sessione di mercato sta cercando rinforzi soprattutto in attacco dove è già arrivato Andrea Magrassi dal CittadellaL'articolo, ma ilnon sidalproviene da Anteprima24.