Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch comanda tra le moto dopo 289 km, Al Rajhi davanti nelle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35– Anche ai 105 km si confermaYazeed Alcon Toyota che ha distanziato Toby Price a 2’32” ed Henk Lategan che è distante 3’13” ed occupa la terza posizione.10:34 CAMION – Martin Macik arriva per primo al rilevamento inaugurale di questo quarto stage. Loprais, secondo, è attardato di +3:54, mentre Zala di +35:00. Van den Brink accusa un gap di oltre un’ora.10.30– Mason Klein è il più veloce anche192 km con un margine di 1’01” sullo spagnolo Schareina, 3’04” su Sanders, 7’10” su Gonçalves, 8’14” sue 8’35” su Howes. 27° a 18’14” il migliore degli italiani, Paolo Lucci.10:08 CAMION – Siamo in attesa del primo rilevamento, quello del KM 27.10.05– In attesa del passaggio di Mason Klein, leader151 km, troviamo la Honda dello spagnolo Tosha Schareina con il miglior tempo provvisorio al rilevamento del km 192 con un vantaggio di 2’03” su Sanders, 6’09” su Gonçalves, 7’13” sue 7’34” su Howes.