Le installazioni al neon di Carla Campea arrivano alla Vaccheria di Roma

Dal 24 gennaio al 24 febbraio 2025, Ladi, emblematica Casana della Pop Art, si trasforma in un vivace laboratorio di luce e colori per ospitare la mostra AmoR-Pop.PopArt Icons, personale di. L’esposizione inaugura il 24 gennaio alle ore 18:00 e promette di essere un evento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e della cultura pop.Leggi anche: — WARHOL E BANKSY AIN MOSTRA INSIEME: DOVE E QUANDOLa: un luogo simbolicoSituata in Via Giovanni l’Eltore 35, nel cuore dell’EUR, Laè un ex casale dell’agrono che si è evoluto in uno spazio culturale d’eccellenza, diventando un punto di riferimento per la Pop Art italiana e internazionale. Dopo il successo della mostra Viaggio nella Pop Art, che ha visto protagonisti giganti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Marco Lodola, questo storico edificio continua a essere un palcoscenico ideale per l’arte contemporanea.