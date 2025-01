La madre di Marco Vannini e Martina Ciontoli che esce dal carcere per lavorare | Non si è mai scusata la verità non la sapremo mai

Leggi su Open.online

Marina Conte è ladi. Il giovane di Cerveteri il 17 maggio 2015 è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola di Antonio, sottufficiale della Marina e dei servizi segreti. In casa erano presenti anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli,e Federico con la fidanzata di quest’ultimo, Viola Giorgini. Per il ritardo nell’attivare i soccorsiè deceduto al pit di Ladispoli dopo un’agonia di 3 ore. La Cassazione il 3 maggio 2021 ha condannato per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale a 14 anni diAntonioe a 9 anni e 4 mesi per lo stesso reato il resto della famiglia.ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la possibilità dial bancone di un bar del Ministero della Giustizia dal lunedì al venerdì dalle 7.