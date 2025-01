Quotidiano.net - Il fidanzato di Cecilia Sala: “Come il gol di Grosso ai mondiali”. La gioia dopo la liberazione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 gennaio 2025 –il gol di Fabioaidi calcio. Ladiviene festeggiata dal, il giornalista Daniele Raineri, con una storia su Instagram che contiene il video di uno dei momenti clou di Germania 2006. l’Italia è in semifinale proprio contro i padroni di casa. Il match tesissimo è ai supplementari: a sbloccare la situazione al 119’ ci pensa il terzino sinistro, che da quel momento in poi diventerà un idolo dei tifosi. “è libera”, scrive Raineri a corredo delle immagini che ricordano l’esultanza degli azzurri e di tutti gli italiani. Per il giornalista il ritorno diè nei fatti “un gran lavoro italiano”. Raggiunto pocol’Ansa, Raineri conferma di aver sentito per telefono la compagna: “Mi ha detto ‘ci vediamo tra poco’.