EA Spots F1 24 | ecco tutte le novità della Stagione 5

Anche se la2024 di F1 si è conclusa, la competizione non si ferma mai in EA SPORTS F1 24. Il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship introduce una nuova e appassionante esperienza con la5: Shifting Gears, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere le emozioni del campionato 2024 e guadagnare oggetti esclusivi.Durante la5, i giocatori potranno cimentarsi con diverse, tra cui:Sfida Carriera Daniel Ricciardo (8 gennaio – 3 febbraio)L’amatissimo pilota australiano ha momentaneamente lasciato la Formula 1, ma i fan possono celebrare la sua carriera attraverso una serie di quattro episodi su otto circuiti, che ripercorrono i momenti più iconici del suo percorso. Dalla prima vittoria con la Red Bull nel 2014 alle sue altre conquiste memorabili e ai sorpassi spettacolari, questa sfida permette di rivivere la sua eredità sbloccando premi esclusivi.