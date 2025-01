Ilgiorno.it - È morto Fabio Cudicini, il “Ragno Nero” del Milan: il portiere imbattibile di San Siro aveva 89 anni

O – Nella Hall of Fame delper tutti era il “”, soprannome coniato appositamente dalla stampa inglese dopo una splendida semifinale di Coppa dei Campioni in cui quelstraordinario si esaltò contro il Manchester United (dopo analoghe prodezze con i Rangers di Glasgow) nel mitico Old Trafford. Cosìè stato ricordato ieri sera dai canali “social“ delche all’ora di cena hanno annunciato la morte, ad 89, di una delle Leggende Rossonere: “La tela delsul nostro Cuore rosso. Per sempre. È scomparso, campione di tutto con il, grandee grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao”.era nato a Trieste il 20 ottobre del 1935.