Cecilia Sala è atterrata a Ciampino Gli applausi e la prima foto sorridente con la premier Meloni video

È atterrato aalle 16,10 circa il C130 dell’Aeronautica militare con a bordo, liberata dalle autorità iraniane dopo l’arresto dello scorso 19 dicembre a Teheran. Il volo è partito questa mattina verso le 11 ore italiane, come riferito da una nota di Palazzo Chigi nella quale si sottolineava il lavoro di squadra di governo, Farnesina, diplomazia e servizi per il successo di un’operazione all’insegna della segretezza e della velocità.è in Italia:alle 16,10 aInsieme alla giornalista italiana del Foglio e di Chora Media anche il direttore dell’Agenzia e sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli, andato personalmente a Teheran. Un lungo applauso ha accompagnato l’atterraggio di. Ad attenderla all’aeroporto di, nella zona riservata agli aerei privati di piccole dimensioni, laGiorgia, che ha seguito personalmente il delicato dossier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il il sindaco di Roma Gualtieri oltre alla mamma Elisabetta Vernoni, il padre Renatoe il compagno Daniele Raineri, giornalista del Post.