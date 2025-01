Anteprima24.it - Casertana, sollevato dall’incarico il diesse Trevisan

Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’area da qualche giorno considerando i risultati non certo positivi ottenuti dallafino a questo punto in campionato con i falchetti che navigano nelle zone basse della classifica: si separano le strade del club di Terra di Lavoro e del. Questa la nota ufficiale del club: “LaFC comunica di averil direttore sportivo Trevor. A lui va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu in questi mesi e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni e successi personali e sportivi”.Fonte foto profilo FacebookF.C. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.