Calciomercato Juve, Giuntoli si muove per Tomori. No del Feyenoord per Hancko

Bologna, 8 gennaio 2025 – Deversi il mercato, ma per ora non ci sono gli incastri giusti per portare a termine le due operazioni in programma: un difensore e un attaccante. Motta ha bisogno di rinforzi difensivi, forse due se uscirà Danilo, ma anche in avanti dove Milik è di nuovo infortunato e la stagione di Vlahovic non decolla. I nomi sono quelli di, Zirkzee e Kolo Muani, tutti difficili da prendere a gennaio.tenta l’assalto aUn bisogno disperato di un difensore forte che possa dare una mano al reparto arretrato e sostituire Bremer infortunato. Kalulu e Gatti stanno facendo il possibile, ma a Motta serve anche altro e la lista di mercato del direttore Cristianoè lunga, anche se di difficile realizzazione. Diverse le piste sondate dalla, ma tutte praticabili solo con investimenti importanti e in alcuni casi non è nemmeno sufficiente.