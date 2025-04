Scommesse illegali indagati calciatori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.0412di Serie A, in un'inchiesta perclandestine, non legate tuttavia a partite di calcio Iavrebbero giocato su piattaformedie poker, promuovendo i siti anche tra colleghi, ipotizzano i Pm milanesi. La GdF ha sequestrato beni e conti per oltre 1,5 milioni di euro a 5 persone fisiche e una società. I soldi dellepassavano attraverso le finte vendite da parte di una gioielleria di Milano.