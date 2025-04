Nasce la partnership NIAF-Lega A il calcio come ponte fra Usa e Italia

ponte tra Italia e Stati Uniti che si rinnova nel segno del calcio e dell'identità culturale. Al Cipriani di 42nd Street, la National Italian American Foundation (NIAF) ha celebrato il suo 50º anniversario con un Gala memorabile e un annuncio storico: la nascita della partnership ufficiale con la Lega Serie A, che per il 2025 avrà NIAF come "Regional Partner" negli Usa. L'accordo garantirà visibilità al calcio Italiano durante le trasmissioni americane di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, includendo contenuti esclusivi, diritti sul marchio Serie A e attivazioni speciali.Tra queste, anche la serie digitale "Curva Americana, presented by NIAF", dedicata alla passione dei tifosi italoamericani per i propri club e le proprie radici.

