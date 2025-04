Generali Anagina e proxy Glass Lewis sostengono la riconferma di Sironi e Donnet in vista dell' assemblea del 24 aprile

Anagina, che attualmente detiene lo 0,075% del capitale di Generali, potrebbe raddoppiare la sua influenza arrivando allo 0,15%; dopo Iss, anche Glass Lewis, suggerisce di favorire la lista Mediobanca garantendo la stabilità del consiglio Ilgiornaleditalia.it - Generali, Anagina e proxy Glass Lewis sostengono la riconferma di Sironi e Donnet in vista dell'assemblea del 24 aprile Leggi su Ilgiornaleditalia.it Grazie a un accordo di sindacato il fondo previdenziale di, che attualmente detiene lo 0,075% del capitale di, potrebbe raddoppiare la sua influenza arrivando allo 0,15%; dopo Iss, anche, suggerisce di favorire la lista Mediobanca garantendo la stabilità del consiglio

Generali, gli agenti e i proxy advisory tifano per il ceo Philippe Donnet. Generali, Anagina e proxy Glass Lewis sostengono la riconferma di Sironi e Donnet in vista dell'assemblea del 24 aprile. Ne parlano su altre fonti

Generali, gli agenti e i proxy advisory tifano per il ceo Philippe Donnet - All’assemblea Generali il presidente di Anagina, Nicolao, potrebbe sostenere la lista Mediobanca che punta a riconfermare l’attuale vertice. E dopo Iss anche Glass Lewis consiglia agli istituzionali d ... (milanofinanza.it)

Generali: dopo Iss, anche il proxy Glass Lewis si schiera con Donnet. “Votate per la lista di Mediobanca” - Dopo essersi schierati su fronti opposti sull'offerta Mps-Mediobanca, i proxy si ricompattano e raccomandano di votare per la lista di Mediobanca in vista dell'assemblea di Generali del 24 aprile. Don ... (msn.com)

Generali riaggancia 30 euro, Glass Lewis pro lista Mediobanca, «meglio la continuità» - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rimbalzo della compagnia Generali – che segue quello di tutta Piazza Affari dopo lo 'stand by' di Trump sui dazi – ... (ilsole24ore.com)