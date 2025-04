Dilei.it - Eric Dane ha la SLA, l’annuncio dell’attore di Grey’s Anatomy

I fan delle serie tv ricorderanno sicuramente il personaggio del dottor Mark Sloan, soprannominato McSteamy, interpretato dain, o quello di Jason Dean in Streghe: pochi giorni fa l’attore ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di SLA, ma di sentirsi grato per la possibilità di poter continuare a lavorare. A brevesarà infatti nuovamente sul set della fortunata serie Euphoria che lo vedrà nuovamente al fianco di Zendaya e Sydney Sweeney.della malattia e la volontà di continuare a lavorare“Mi è stata diagnosticata la SLA”: con queste parole l’attore, 52 anni, divenuto celebre al grande pubblico per i numerosi ruoli interpretati negli anni in serie iconiche come, Euphoria e Streghe, ma anche in pellicole di successo come Bad Boys e Burlesque, solo per citarne alcuni, ha rivelato di essere affetto dalla malattia.