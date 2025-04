Dl Bollette prorogato il servizio a tutele graduali anche dopo il 2027

Bollette non sarà discusso oggi, 11 aprile, come inizialmente previsto, ma slitta a lunedì 14. I tempi per l'approvazione sono serrati: il decreto scadrà il 29 aprile e dovrà passare sia dalla Camera che dal Senato. Per questo il Governo con ogni probabilità porrà il voto di fiducia.Ma intanto i lavori proseguono, con l'approvazione di un'emendamento a firma di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera e responsabile Fisco della Lega, che farà restare nel regime di tutela gli utenti vulnerabili anche dopo il 2027. Una decisione che le associazioni dei consumatori hanno approvato.Felici le associazioni dei consumatoriAlla scadenza del 31 marzo 2027, i clienti vulnerabili, ossia over-75, disabili e soggetti in condizione di fragilità, del sistema a tutele graduali torneranno a essere inseriti in un mercato di tutela, evitando così che finiscano nel mercato libero e dover pagare così Bollette molto alte.

Dl bollette: FI, autoproduzione per ridurre costi famiglie e Pmi - Con due emendamenti al dl bollette, Forza Italia punta sull'autoproduzione di energia per ridurre il costo delle bollette senza oneri per lo Stato. (ANSA) ... (ansa.it)

Dl Bollette, slitta arrivo in Aula. Da bonus elettrodomestici a fringe benefit, le novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl Bollette, slitta arrivo in Aula. Da bonus elettrodomestici a fringe benefit, le novità ... (tg24.sky.it)

Decreto bollette, emendamento bipartisan per prorogare di sei mesi il servizio a tutele graduali - Estendere di sei mesi il periodo nel quale i clienti vulnerabili possono accedere al servizio a tutele graduali. Lo chiedono alcuni emendamenti bipartisan al decreto bollette all’esame della ... (msn.com)