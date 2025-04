Uccise il rivale prima di togliersi la vita il killer elogiato su TikTok Gli attacchi alla ex moglie | Zo**ola a breve troverà altri pesci – Il video

Leggi su Open.online

«Ecco la “donna” che ha fatto nascere questa rivalità tra Andrea e Mirko», donna tra virgolette. «Loro hanno perso lae lei a.». Sono le due scritte che si alternano su un montaggio di foto pubblicato suche vede protagonista una donna. In particolare la exdi Andrea Izzo, lo skipper 40enne che lo scorso 7 aprile ha inseguito per strada e ucciso a colpi di pistola il compagno della donna Mirko Gargiulo, mandando una foto del suo cadaveredonnadila. Il messaggio delè chiaro, a enfatizzarlo ci pensa la musica neomelodica in sottofondo: ‘A Zoccola del cantante Alberto Selly. Come se fosse la donna la colpevole della tragedia accaduta per le strade di Marano, in provincia di Napoli, con colpi di pistola sparati a pochi metri dall’ingresso di un asilo e di una scuola elementare.