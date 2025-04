Unlimitednews.it - Dazi, Xi Jinping “Cina e Ue siano unite, una guerra che non ha vincitori”

PECHINO () (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xiha incontrato a Pechino il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso del colloquio, il leader cinese – come riporta l’agenzia cinese Xinhua – ha sottolineato che di fronte a una situazione internazionale complessa e grave, “lae l’Europa dovrebbero assolvere alle proprie responsabilità internazionali, salvaguardare congiuntamente la tendenza alla globalizzazione economica e l’ambiente del commercio internazionale e resistere congiuntamente alle pratiche di prepotenza unilaterale, non solo per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi, ma anche per salvaguardare l’equità, la giustizia, le regole e l’ordine internazionale”.Xiha sottolineato che “non ci sarannoin unatariffaria e che andare controcorrente rispetto al mondo significherebbe isolarsi”.