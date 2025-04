Papa Francesco continua la convalescenza | la Messa delle Palme affidata al Cardinale Sandri

Papa Francesco, continua la convalescenza: la Messa delle Palme affidata al Cardinale Sandri. Il Santo Padre continuerebbe comunque a dimostrare miglioramenti, con l'ossigeno utilizzato solo in alcune parti della giornata e le uscite sempre più frequenti

