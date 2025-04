Nasce a Latina uno sportello dedicato ai giovani medici

sportello per giovani medici e odontoiatri. E' l'iniziativa voluta dall'Ordine dei medici della provincia di Latina e dal suo presidente Giovanni Cirilli per fornire uno strumento fondamentale per tutti i medici che si trovano alle prese con le prime esperienze professionali. L'obiettivo è. Latinatoday.it - Nasce a Latina uno sportello dedicato ai giovani medici Leggi su Latinatoday.it Unopere odontoiatri. E' l'iniziativa voluta dall'Ordine deidella provincia die dal suo presidente Giovanni Cirilli per fornire uno strumento fondamentale per tutti iche si trovano alle prese con le prime esperienze professionali. L'obiettivo è.

Nasce a Latina uno sportello dedicato ai giovani medici. LATINA, NASCE LO SPORTELLO DEL GIOVANE MEDICO/ODONTOIATRA. "LATINA BRILLA NELLA GINNASTICA RITMICA". Nasce Oasi Viola a Latina, centro di supporto per le donne. Latina, avvocato di strada vicino ai fragili: Cento pratiche trattate in un anno. CONFARTIGIANATO LATINA, NASCE LO SPORTELLO TERRITORIALE EBLART. Ne parlano su altre fonti

Nasce a Latina uno sportello dedicato ai giovani medici - L'iniziativa dell'Ordine dei medici della provincia pontina per supportare il percorso professionale e prevenire stress e burnout ... (latinatoday.it)

Apre lo Sportello EBLART Confartigianato a Latina: un nuovo sostegno per artigiani e lavoratori - Lo sportello nasce con l’obiettivo di rafforzare le imprese e migliorare ... dello sportello è stata accolta con entusiasmo dalla presidente di Confartigianato Latina, Letizia Bongiorno, che ha ... (latinaquotidiano.it)

Nuovo sportello di confartigianato latina: un aiuto fondamentale per artigiani e imprese - Incontro con le nuove generazioni L’inaugurazione di questo sportello non è solo un’iniziativa per il sostegno agli artigiani già affermati, ma un investimento nelle nuove generazioni. Confartigianato ... (gaeta.it)