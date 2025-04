Bubinoblog - CITOFONARE RAI2: ECCO QUANDO VEDREMO L’ULTIMA PUNTATA DEL ROTOCALCO DI RAI2

Giunto alla quarta edizione di messa in onda,sta tendendo compagnia il pubblico ogni domenica mattina.Alla conduzione due grandi fuoriclasse della televisione italiana: Paola Perego e Simona Ventura. Anche quest'anno il cast è stato tutto confermato a partire dal satiro e comico Gene Gnocchi e dalla voce del popolo Rossella Erra.La quarta edizione è iniziata il 15 settembre e, BubinoBlog è in grado di anticiparvi chestagionale andrà in onda il 1° giugno 2025.A settembre, salvo sorprese all'ultimo minuto, il programma dovrebbe essere confermato per una nuova stagione.