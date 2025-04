Ancona spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno | 41ennne denunciato

Tgcom24.mediaset.it - Ancona, spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno: 41ennne denunciato Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'uomo aveva sistemato l'apparecchio nella toilette delle donne sotto il lavandino. L'ha notato per caso una dipendente, che l'ha subito segnalato al titolare dell'impresa

Ancona, spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno: 41ennne denunciato. Spiava le colleghe di lavoro con una spycam, denunciato dai Carabinieri di Camerano. Spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno. Piazza una telecamere in bagno e spia le colleghe: trovate 134 foto. Perseguita la ex e il compagno: "Eravamo seguiti anche dai droni". Ne parlano su altre fonti

Ancona, spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno: 41ennne denunciato - A Camerano (Ancona) spiava le colleghe con una mini-fotocamera piazzata nel bagno delle donne, nell'azienda in cui lavorava. Il 41enne, incensurato, è stato smascherato e denunciato in stato di libert ... (msn.com)

Spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno - Un 41enne dipendente di uno stabilimento produttivo a Camerano (Ancona), spiava le colleghe tramite l'installazione nel bagno riservato alle donne in azienda di una mini fotocamera occultata sotto il ... (msn.com)

Spiava le colleghe di lavoro con una spycam, denunciato dai Carabinieri di Camerano - CAMERANO - I Carabinieri della Stazione di Camerano hanno denunciato in stato di libertà, per illecite interferenze nella vita privata, un ... (msn.com)