Cina | Hainan Haikou si prepara a ospitare quinta CICPE

quinta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) presso il Centro internazionale congressi ed esposizioni di Hainan a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 10 aprile 2025. L’evento, una piattaforma chiave per il commercio globale e le tendenze di consumo, si terra’ a Haikou, capoluogo di Hainan, dal 13 al 18 aprile. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Hainan, Haikou si prepara a ospitare quinta CICPE Leggi su Romadailynews.it Degli operai posizionano la statua di una mascotte per l’imminenteedizione della China International Consumer Products Expo () presso il Centro internazionale congressi ed esposizioni di, nella provincia meridionale cinese di, ieri 10 aprile 2025. L’evento, una piattaforma chiave per il commercio globale e le tendenze di consumo, si terra’ a, capoluogo di, dal 13 al 18 aprile. Agenzia Xinhua

