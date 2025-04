Rogo Caivano Ciciliano | Azienda non a rischio incidente rilevante

Caivano non è uno di quegli impianti sotto direttiva ‘Seveso’, cioè non è un impianto a rischio di incidente rilevante che prevede specifica normazione anche sulla sicurezza”.Così il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, a Caivano (Napoli) per un tavolo sulla disabilità, ha risposto alle domande dei cronisti sulla situazione del Rogo dell’Azienda di solventi avvenuto l’8 aprile nell’area industriale di Pascarola a Caivano. Ciciliano ha voluto rassicurare sulla situazione in atto, visto che “il Rogo è stato spento da 24 ore e i parametri rilevati dall’Arpa Campania sono all’interno dei limiti, anche per questo le scuole sono state riaperte”. Anteprima24.it - Rogo Caivano, Ciciliano: “Azienda non a rischio incidente rilevante” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ un problema di carattere generale quello dei rischi di alcuni impianti come quelli che maneggiano solventi, ma ricordo che questo dinon è uno di quegli impianti sotto direttiva ‘Seveso’, cioè non è un impianto adiche prevede specifica normazione anche sulla sicurezza”.Così il Capo della Protezione Civile Fabio, a(Napoli) per un tavolo sulla disabilità, ha risposto alle domande dei cronisti sulla situazione deldell’di solventi avvenuto l’8 aprile nell’area industriale di Pascarola aha voluto rassicurare sulla situazione in atto, visto che “ilè stato spento da 24 ore e i parametri rilevati dall’Arpa Campania sono all’interno dei limiti, anche per questo le scuole sono state riaperte”.

